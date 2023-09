Flávio Dino, ministro da Justiça, é visto como o preferido de Lula para integrar o Supremo. No dia 2 de outubro, Rosa Weber completa 75 anos. Tem menos de duas semanas de tribunal. É possível que, por algum tempo, a Casa passe a funcionar com dez magistrados. Será mesmo ele o escolhido? Vamos ver. Qualquer que seja o nome, tem de passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pelo crivo do plenário, em votação secreta. Dada essa pré-candidatura, mas não só por isso, tudo o que faz o também ex-governador do Maranhão e senador licenciado, ainda que seja um ato de ofício, a que está obrigado, passa por um crivo ora severo — e assim tem de ser —, ora pilantra, ditado apenas pela crispação ideológica. E assim não deveria ser. Foi o que se viu num caso envolvendo os disparates da Lava Jato. Já chego lá. O homem desperta os demônios da extrema-direita. Não por seus eventuais defeitos, mas por suas óbvias qualidades. Antes de se tornar político, foi juiz — passou em primeiro lugar no concurso —, presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais) e secretário-geral do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). É professor da área. Tem, sim, preparo para integrar a Corte, à diferença do que anda vomitando os antediluvianos. Depois do malogro do 8 de janeiro, os golpistas resolveram criar, como eles próprios diriam, uma "narrativa": não teria havido tentativa de golpe, e o ataque organizado às respectivas sedes dos Três Poderes só teria acontecido em razão da negligência do governo — adivinhem de quem em particular...