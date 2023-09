O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o melhor de todos os discursos na sua longa trajetória de aberturas da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso fica evidenciado pelas sete vezes em que sua fala foi interrompida por aplausos; pela óbvia simpatia expressa pelos chefes de Estado e representações presentes ao evento; pela longa fila de dirigentes mundiais que já tinham agendado uma reunião com o brasileiro e que tentaram fazê-lo depois de sua participação; pela evidente convergência entre a sua agenda e a do presidente dos EUA, Joe Biden — guerra da Ucrânia à parte; pela anuência do presidente americano e do secretário-geral da ONU, Antônio Gutierres, ao pleito histórico do Brasil de reformar os organismos multilaterais, inclusive aquele em que todos eles falaram. Há um mau-humor evidente de setores da imprensa com Lula, especialmente aqueles pautados pelo temor de que o PT venha a constituir de tal sorte uma força hegemônica que reste pouco espaço para a ascensão de um grupamento de centro. Nesse ponto, fico tentado a pensar se essa vertente centrista já não é o próprio PT. Mas esse já seria outro artigo. O fato é que, prestem atenção!, segundo alguns críticos, a intervenção de Lula já era um desastre antes mesmo que ele tivesse aberto a boca para fazer a saudação inicial. Os textos na linha "quem esse Lula pensa que é" e "mais uma vez se viu a agenda do atraso da diplomacia furada Sul-Sul" já estavam prontos. Deram com os burros n'água.