Lula se encontra com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, nesta quarta. E com Volodimir Zelenski, dirigente da Ucrânia, que também discursou, com sua fantasia verde-oliva à moda "milico em guerra, em roupa de domingo". Não entusiasmou. Volto a ele daqui a pouco. Exceção feita à guerra mais momentosa, Washington e Brasília se entenderam em tudo. O americano fez a defesa -- retórica ao menos, mas é um avanço -- da reforma do Conselho de Segurança da ONU, reivindicação já histórica do Brasi:

"Precisamos romper o impasse que frequentemente impede o progresso e o consenso no conselho. Precisamos de mais vozes, mais perspectivas na mesa. Apoiamos a ideia de que outras nações se proponham a liderar de formas inovadoras e busquem novas soluções para problemas difíceis";