Tudo indica que Jair Bolsonaro reuniu os respectivos comandantes militares no fim do ano passado, depois da vitória de Lula, para conversar sobre a possibilidade de uma intervenção militar. O nome que isso recebe é "golpe de Estado". Ele vai ser preso amanhã? Não. Mas vai para a cadeia. Noto, no entanto: é claro que ele pode decidir, nesta fase, cometer algum crime novo relacionado às investigações que estão em curso. Se assim acontecer, estará incorrendo no Artigo 312 do Código de Processo Penal. E, em nome da ordem pública ou, sei lá, da ordem econômica, pode acordar atrás das grades. Depende dele. Não acredito que seja tolo o bastante para correr esse risco. Quando, no entanto, nos referimos a este senhor, somos tentados a achar que tudo pode acontecer. Ou será que, de malucão, ele só tem o jeitão, como acredito? Suponho que, desta vez, sua defesa lhe tenha dito que a barra pesou.