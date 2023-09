Vamos lá. Eu poderia aqui apontar as múltiplas vezes em que vi omissão de Augusto Aras, o procurador-geral da República que se despede, na necessária contenção de Jair Bolsonaro. O homem teve um papel relevante no desaparelhamento do Ministério Público Federal, que havia sido colonizado pelo lava-jatismo. Mas isso, por si, não basta para abonar o seu desempenho à frente do cargo. Há reportagens às pencas a respeito. Meu ponto aqui é outro e tem a ver os quatro anos em que país viveu em perigo, sob a égide de um golpista. Por que digo isso?