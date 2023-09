O TSE alterou, por unanimidade, a lista das entidades que podem fiscalizar o código-fonte das eleições. Saem as Forças Armadas, para alívios dos respectivos altos comandos, e também o Supremo, que já conta com três dos sete ministros do tribunal eleitoral e é o último recurso, com raras exceções, em questões que dizem respeito também às urnas. Um ente tornou-se, no governo Bolsonaro, fonte de dor de cabeça e instabilidade; o outro já é o desaguadouro de todas as demandas. De saída, é preciso corrigir uma informação: atribui-se a Roberto Barroso, quando presidente da Corte Eleitoral, a responsabilidade por ter metido soldado como fiscal de eleição. Não é verdade. Já chego lá. Antes, aos fatos.

Informa o site oficial:

Por unanimidade, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão desta terça-feira (26) uma alteração na Resolução nº 23.673/2021, que atualiza a lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. Com as mudanças, o STF e as Forças Armadas deixaram de integrar o rol de instituições autorizadas a acompanhar as fases de auditoria das urnas e dos sistemas eleitorais. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi o relator da instrução.