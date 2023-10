Opa! Mais uma chance para malhar o Supremo, que virou a Geni dos idiotas e dos canalhas. Há menos de nove meses, o tribunal foi invadido e depredado por golpistas ensandecidos. E daí? O preço da destruição da democracia é a eterna militância, não é mesmo? Daqui a pouco escreverei um outro texto a respeito. A que estou me referindo neste aqui? Vamos ver. Não sei se para atender aos, sejamos delicados, "reclamos" da extrema-direita, o ministro André Mendonça suspendeu o julgamento de dois — ou de duas — dos cinco réus, que se dava no plenário virtual, com maioria já formada em favor da condenação. Edson Fachin, Rosa Weber (que já deixou a Corte), Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luiz Fux acompanharam integralmente o voto de Alexandre de Moraes. Christiano Zanin só divergiu na dosimetria. O que aconteceu? Mendonça pediu que os respectivos casos de duas rés sejam examinados pelo plenário físico. O procedimento torna mais lento o andamento dos trabalhos? Sim. Mas os magistrados que estão interessados em dar a devida celeridade — para o bem do país — podem colaborar para evitar patranhas. Vamos ver. Não estou a dizer que Mendonça esteja entre os idiotas e os canalhas. Nunca sou oblíquo nessas coisas. Quando quero falar, falo. Mas a escolha que ele fez joga água no moinho de uns e de outros. É uma questão objetiva.