Mandato no STF? O preço da destruição da democracia é a eterna militância Um erro é um erro é um erro. E não há modo de ser um acerto. E, com frequência, não se trata de erro, mas de má-fé ou má consciência. A fixação de um mandato para ministro do Supremo está nessa categoria. Não é, em si, nenhum bicho-papão. O problema está nas circunstâncias. Escrevi há pouco um texto em que afirmei: "O preço da destruição da democracia é a eterna militância". E há, sim, pessoas fanaticamente dedicadas a alcançar esse objetivo. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo