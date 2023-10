Ataque terrorista do Hamas mantém minueto de extremistas em banho de sangue Só há uma saída para a chamada questão israelo-palestina: um acordo para a criação de dois estados. A resposta, muito fácil, tem-se mostrado impossível. O Hamas não quer a paz porque seu poder depende da guerra. O atual governo de Israel — e, infelizmente, parte considerável da sociedade que lhe dá votos — também não quer porque seu poder... depende da guerra. São duelistas que se excluem e se justificam. Há uma espécie de instância abstrata em que os extremos concordam em fornecer corpos dos seus ao outro lado para manter a sua metafísica dos mártires. Assim são as coisas. Mas é bom tomar cuidado nesta hora. Hamas quer dizer "Movimento de Resistência Islâmica". Tal "resistência" se dá por intermédio, entre outras práticas odientas, do terrorismo. Comanda, ademais, uma tirania sanguinolenta em Gaza, de que os próprios palestinos são vítimas. Perguntem às pessoas suspeitas de vínculos com o Fatah, a corrente a que pertence Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo