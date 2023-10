Guerras, história e mundo afora, matam civis inocentes em sentido amplo: muitos nem mesmo sabiam por que os contendores estavam lutando. Desaparecem, são arrancados de suas respectivas famílias, têm suas histórias interrompidas e ponto. Os próximos se lembrarão deles por algum tempo, e depois será só o pó da história a cobri-los com o anonimato. Todo conflito tem danos colaterais, e alguns são planejados, como as monstruosidades de Dresden e Hiroshima, ainda que se combatesse a abominação. Resta uma espécie de conforto compensatório a nos dizer: "Foi um preço a pagar contra o mal maior." Não nos esqueçamos, no entanto: as vítimas não podiam responder pelas insanidades de seus respectivos governos. E daí? Foram colhidas pela marcha da insensatez que levou ao conflito. "Sic transit gloria mundi..." Mas é preciso cuidado. A indiferença moral diante da barbárie "porque, afinal, as coisas são assim mesmo" é, ela própria, parceira da violência. Tanto pior quando se salta da indiferença para o proselitismo em nome de uma causa, de uma prefiguração e, vejam que coisa!, até mesmo de um alegado senso de justiça. Inexiste, entendo, uma adversativa aceitável diante dos atos terroristas praticados pelo Hamas contra civis israelenses: "Sou contra a violência, mas a ocupação dos territórios palestinos..." Entendo que os que enveredam por aí fatalmente vão se perder no caminho. Não vejo causa justa que explique o assassinato em massa, a tortura, o sequestro.