Enquanto escrevo, não se confirmou, por fonte independente, a autenticidade das fotos de bebês degolados pelo Hamas. Parto do princípio de que sejam verdadeiras. Imagens que tinham vindo a público antes, muitas divulgadas pelos próprios assassinos, em júbilo, já haviam evidenciado, como se fosse preciso reiterá-la, a natureza do autoproclamado "grupo de resistência". O possível assassinato de crianças, nessas circunstâncias, há de elevar a indignação, se espaço ainda havia para tanto, e, entendo, impõe à sensatez que se relegue essa milícia homicida ao opróbrio, onde sempre a mantive, cá com os meus critérios. Nunca a vi como interlocutora aceitável para a criação do Estado palestino. Já escrevi a respeito e afirmei dezenas de vezes na rádio: se pessoas ou hordas atacam inocentes deliberadamente em nome de sua causa, qualquer que seja, ainda que pretextando resistência ou reação de defesa, o que se tem é terrorismo, inaceitável e ponto. "Isso não ocorre nas guerras?" Sim, o que não honra os agressores, independentemente da motivação. Existem convenções internacionais para proteger populações civis em conflitos abertos, embora a imputação dos chamados "crimes de guerra" não costume colher os vitoriosos, o que também a expõe a controvérsias.