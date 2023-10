Prossegue o morticínio que teve início no sábado com o ataque terrorista do Hamas a civis em Israel. A resposta já brutal — ainda no começo, como não cansa de anunciar Benyamin Netanyahu — tem o objetivo declarado, e esperado, de destruir o Hamas. Ainda que se matem todos os militantes, o grupo vai desaparecer? Bombas, incêndios, fósforo branco e o que mais se imagine ou se crie, sempre em nome da liberdade, destroem pessoas, prédios, paisagens, mas não ideias. Podem, ao contrário, torná-las ainda mais obtusas, absurdas e mortais. Distante da guerra, hordas de delinquentes se regozijam nas redes sociais. Que importa que celerados tenham executado civis israelenses a esmo, sendo, tudo indica, especialmente cruéis com bebês? "A resistência pode tudo; a culpa é do invasor!" Que importam os corpos queimados das crianças em Gaza e o desastre humanitário em curso? A reação e o direito à autodefesa podem tudo; a culpa é do terror". Pergunto de novo: "Se, numa luta, tudo é permitido, o que não será?" A morte sempre foi o combustível dos fanáticos, tenham fuzil, míssil, tanque ou apenas um teclado.