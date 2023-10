Nesta terça, o Conselho de Segurança da ONU vota a proposta de resolução apresentada pelo Brasil sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Dado que elaborada no âmbito da diplomacia, ela está correta no seu realismo. O grupo conta com 15 membros. Não adianta sugerir o impossível apenas para marcar posição. Para que seja aprovada, tem de contar com pelo menos nove votos e nenhum veto entre os cinco com assento permanente: EUA, Rússia, China, França e Reino Unido. Além desses e do Brasil, que está no mês da presidência rotativa, compõem o Conselho Albânia, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes.