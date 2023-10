Foguete no hospital e as ações que expropriam os homens da condição humana É quase impossível que uma investigação independente não aponte o que, de fato, aconteceu no hospital al-Ahli Arab, matando pelo menos 500 pessoas na cidade Gaza. Um foguete da Jihad Islâmica? De Israel? Artefatos de ataque e de defesa se cruzando no céu e fazendo centenas de vítimas em terra? Qualquer que seja a resposta e qualquer que seja o culpado, tendo a acreditar que se trata mesmo de um acidente. Sabendo que especialistas podem chegar à verdade, não vejo o que um lado e outro ganhariam com uma ação deliberada. Pensemos um pouco. A hipótese de que a Jihad Islâmica atacou seu próprio povo com o objetivo de culpar o inimigo — insisto em que é possível saber a autoria — para tentar parar a guerra não faz sentido. Nem os reféns impuseram algum limite ao governo israelense. Quem, reagindo a um ataque terrorista brutal, impõe o deslocamento de mais de um milhão de civis e promove bombardeios de modo indiscriminado já precificou a eventual eliminação dos cativos e parece convencido de que é possível engajar a sociedade na tarefa de "salvar o país" e "eliminar o inimigo", ainda que isso custe a vida de alguns mártires. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo