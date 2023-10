A direita e a extrema-direita evidenciam a cada dia que nada têm a oferecer ao Brasil a não ser a conversa enjoada de que a privatização salvará a lavoura... Opa! É metáfora-clichê. Em matéria de lavoura propriamente, o Estado é muito bem-vindo, não é, bravos? Bem-vindo, entenda-se, no financiamento público, com juros especiais, não nas (falsas) querelas sobre direito de propriedade. Eis aí um setor bem, vamos dizer assim, social-democrata... Ainda que muitos valentes depois coloquem a foto do "Capitão" debaixo do travesseiro e sonhem que estão fazendo tiro ao alvo na cara de Lênin, que já morreu. COMISSÕES DE INQUÉRITO

Quando se instalaram a CPMI do golpe e a CPI do MST na Câmara, artigos às pencas foram escritos antecipando grandes sortilégios para o governo. Como a base ainda estava em construção, o bolsonarismo bateu bumbo, junto com certo colunismo torto, na certeza de que encostariam Lula contra a parede. Mas por que o fariam, santo Deus? Era só uma soma de reacionarismos, galvanizada pelo "Coiso", amargando ainda a dor da derrota, tentando fazer, via comissões, o que não haviam conseguido no 8 de janeiro.