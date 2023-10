Escrevi ontem um artigo sobre a falta de rumo da direita e sua absoluta incapacidade de apresentar uma miserável proposta objetiva que seja, preferindo se fixar na crispação ideológica. Ora confunde a política com delegacia de costumes, ora evoca as forças do fim do mundo que povoam sua imaginação delirante. O Senado sempre foi a Casa mais sóbria do Congresso. Como se faz uma eleição federal majoritária do Estado, era o destino natural de ex-governadores — ainda há alguns por lá — ou de deputados federais experimentados. A ascensão do bolsonarismo abalou também esse pilar, e histriões de toda natureza ali ganharam um assento, alguns vencendo a sua primeira eleição. Dois marinheiros de primeira viagem — Sergio Moro (União-PR) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS) — resolveram enlamear com a impostura a nossa, por assim dizer, "Câmara Alta", que nunca foi tão baixa — com todas as vênias às pessoas sérias que lá estão, e são muitas. Nota: embora Mourão tenha vencido a eleição como vice de Jair Bolsonaro em 2018, é evidente que os votos não eram seus. Em 2022, obteve o próprio mandato de senador, sua primeira disputa verdadeira, ainda se aproveitando da voragem bolsonarista. Vamos lá.