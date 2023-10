Os atos a que assistimos no Rio nesta segunda apelam, sem dúvida, a táticas terroristas, segundo a definição contida em legislação específica. Já vimos coisa parecida antes. Não só no Rio. Sim, eles cobram uma resposta organizada do Estado, de longo prazo. Está em curso. Mas é preciso que se fale mais dela; é forçoso que tenha mais visibilidade. Até porque os demagogos de plantão se assanham. Já chego lá. Quero falar primeiro sobre a tática do terror. Transcrevo um trecho da Lei 13.260, mas omitindo uma parte, o que se elucida logo adiante.