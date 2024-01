Se o Hamas existe, tudo é permitido? Antes de avançar, andemos alguns passos para trás. A PETIÇÃO

O governo brasileiro, como sabem, manifestou apoio à decisão da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para apurar se o Estado de Israel comete crime de genocídio em Gaza, conforme aponta a petição sul-africana. A integra do documento, em inglês, está aqui. O documento pede a imediata cessação das ações que possam caracterizar tal crime. A decisão brasileira se fez acompanhar de uma nota do Itamaraty:

"À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio".