O ato convocado por Jair Bolsonaro para o próximo dia 25 corresponde a um ritual de renovação de suas convicções e práticas golpistas. Acrescenta mais um evento à sua folha corrida de delinquente da ordem institucional e expõe, como tenho chamado atenção há tempos aqui e em toda parte, o estado de miséria da direita que reivindica a condição de democrática — o que, obviamente, não é. Os que o acompanharem no palanque — Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ricardo Nunes, entre outros, e uma penca de parlamentares — estarão a dizer aos brasileiros, ainda que tacitamente, que, se na Presidência um dia, poderiam recorrer aos mesmos métodos e cometer as mesmas insanidades. E nenhum desses tem por que se zangar com essa afirmação. Ao normalizar articulações, discursos e patranhas em favor da disrupção, candidatam-se, potencialmente ao menos, a repeti-los ou a aplaudir quem os repita. Pode não ser um naufrágio eleitoral, mas é um suicídio moral.