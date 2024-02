Esta quinta-feira será marcada por dois eventos que evidenciam que a democracia venceu — e, pois, foram derrotados aqueles que tentaram solapá-la. É claro, leitor, que devemos comemorar. Só não podemos incorrer num engano: o de achar que o regime democrático é de tal maneira inquebrantável que pode aceitar qualquer desaforo. Não pode. Neste domingo, mais uma vez, os golpistas vão mostrar a fuça na Paulista. Porque sabem que a vigilância está atenta, talvez até se finjam de cordeiros. Mas andam como lobos, uivam como lobos, farejam como lobos e têm fome de lobos. Não se enganem com sua aparência ruminante. Estão sempre com sede de sangue. Planejaram derramá-lo, mas perderam. Até agora. Colabore para que se levantem, e eles lhe arrancarão a cabeça. OS GOLPISTAS

Às 14h, Jair Bolsonaro e outros treze vão a dependências da Polícia Federal, intimados a depor sobre a tramoia golpista, cuja investigação resultou na operação "Tempus Veritatis". A base da apuração é a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Está na lista, por exemplo, Braga Netto, ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Defesa e vice na chapa continuísta, que foi derrotada. Dados que vieram a público apontam que ele era um dos defensores mais virulentos do "soco na mesa", expressão com que Augusto Heleno, ex-chefe do GSI e também na lista, definiu a ambicionada quartelada.