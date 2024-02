Setores da imprensa brasileira, especialmente o colunismo e o editorialismo, andam com o "Complexo de Baby do Brasil". Por quê? Cantam "Menino do Rio?" Ou "Todo Dia Era Dia de Índio"? Quem sabe um "Brasileirinho"? Não! Basta que se lhes deem teclado ou microfone, e começam a nos macetar com o Apocalipse. Lula quase sempre é culpado de tudo. Mas sobra trombeta de censura até para o eficiente BNDES, especialmente se ele se comportar como aquilo que é: um banco de fomento. É muito impressionante! São insaciáveis. Não chegam a repetir Baby em suas experiências de abdução ou de mergulho "na barriga de Deus" (!), como ela narrou num podcast. Mas há quem esteja certo de que penetrou na cabeça do Altíssimo, dada a onisciência. Erram tudo, é verdade. Mas não lhes falta convicção nem pose se Palas Atena. Chega a ser cômico.