Depois do ato na Paulista, em que confessou envolvimento com a articulação golpista, Jair Bolsonaro deveria ficar mais preocupado do que feliz. "Mas como, Reinaldo? Só porque você não gosta do cara? E aquelas 750 mil pessoas?" Hein? De fato, execro tudo o que ele representa em política. Mas o ponto é outro. Essa é a conta do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tirada dos seus delírios. É evidente que haver um militante de extrema-direita no comando da maior Polícia do país é um problema, mas isso fica para outra hora. No auge da manifestação golpista, ocuparam-se quatro quarteirões com massa compacta e três outros com um público mais rarefeito. A avenida tem 18 quadras. A conta do "Monitor do Debate Político", da USP, é de 185 mil pessoas. E há gente que entende do riscado que fala em, no auge, 40 mil.

E é bastante gente. Esse negócio de multidão gera chute para todos os gostos. Penso no Pacaembu dos bons tempos, com o meu Coringão em jogo, e coisa de 36 mil a 40 mil pessoas presentes. Fossem todos para a Paulista, de uma vez, e pronto! Alguém apontaria 750 mil corintianos reunidos, né? Para vocês terem uma ideia do ridículo da conta de Derrite, um Maracanã lotado comporta 78.838 torcedores. O secretário está dizendo que havia 9,5 Maracanãs na Paulista.