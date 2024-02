O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista ao programa "É Notícia", da Rede TV, conduzido por Kennedy Alencar, também colunista do UOL. Somou pragmatismo e cálculo em vários momentos, evidenciando que, nesse ofício, ainda é o melhor do país. Em qual "ofício"? O da política. Sobre o ato liderado por Jair Bolsonaro na Paulista? "Foi grande", afirma, acrescentando à avaliação um alerta. E o golpe de 1964? "É história", e ele se diz mais preocupado com o ataque de 2023. Vamos ver. Sobre o ato na Paulista, afirmou:

"Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar é só ver a imagem. Como as pessoas chegam lá é (sic) outros quinhentos. O dado concreto é que foi uma manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito... Acho que havia até um teleprompter para não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los. (...) Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar atento: essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Eles querem continuar muito forte. Não é só no Brasil, não. É no Brasil, é na América Latina, na Europa inteira (...). Negando o quê? Negando a democracia, negando as instituições e falando as maiores barbaridades."