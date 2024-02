A frase inicial é irresistível: "Liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome!". É atribuída a Manon Roland, personagem da Revolução Francesa, quando, a caminho da guilhotina, teria passado diante justamente de uma estátua da liberdade. Seu crime? Nenhum! A corrente política a que pertencia dentro do movimento revolucionário tinha sido derrotada. Os extremistas lhe cortaram a cabeça no dia 8 de novembro de 1793, na fase revolucionária conhecida como "Terror", liderada pelos jacobinos. Nota: já escrevi mais de uma vez que nunca acredito muito nessas tiradas de efeito à beira do abismo. Mas vá lá. A síntese é poderosa. Com alguma licença se pode dizer que os assassinos de Manon constituíam a extrema-esquerda da hora. Os criminosos da liberdade que hoje assombram as democracias são de extrema-direita.