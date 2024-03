O morticínio dos famintos em Gaza é o "Massacre de My Lai" de Israel. Se não sabem, no dia 16 de março de 1968, integrantes da Companhia Charlie chegaram à aldeia com esse nome, no Sul do Vietnã, à caça de vietcongs. O grupo tinha sofrido diversas baixas e vivia aterrorizado. Recebeu uma informação de que os inimigos estavam infiltrados na aldeia. A artilharia precedeu a chegada da tropa, o que levou mulheres, homens e crianças a se esconder, assustados, em abrigos. Tidos como combatentes, a matança começou. O mínimo das estimativas fala em 347 mortos. Há relatórios que apontam 504. Entre as vítimas, bebês e 17 grávidas.

Houve uma operação para esconder o horror. A opinião pública americana e o mundo só ficaram sabendo do que se passou em My Lai no dia 12 de novembro de 1969, numa reportagem do jornalista Seymour Hersh, que recebera a informação de que um oficial do Exército, o tenente William Calley, que comandou a operação, seria julgado pela morte de então supostos 109 civis. A revelação dos desatinos mudou a percepção sobre a guerra.