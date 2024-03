Há uma consulta pública na página do Senado sobre o PL 5.064, do senador Hamilton Mourão (Republicanos), que concede anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Enquanto escrevo, há 478.856 votos "sim" e 516.173 "nãos". Essa estrovenga não vai prosperar, o que é melhor para o país. Mas, às vezes, um diabinho me sopra aos ouvidos: "Ah, Reinaldo, torça para passar, vá... Só para a gente ver o STF declarar inconstitucional aquela porcaria!" Não. "Sem essa, capetinha! Pra que mais confusão? Fico com aquele outro ser alado, o de feições angelicais, que diz: "Vamos torcer para o Congresso afastar essa besteira". E acho que afastará. O texto de Mourão é uma manifestação rara de indigência legislativa. Como parlamentar, é só um general indisciplinado. Vamos ver. Transcrevo o troço de sua autoria:

O CONGRESSO NACIONAL decreta: