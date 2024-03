Caroline de Toni, de Santa Catarina, presidirá a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e o mineiro Nikolas Ferreira, a de Educação. A de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família ficará com o Pastor Eurico, de Pernambuco. Todos pertencem ao PL, e não deveria haver nada de extraordinário nisso. Trata-se do maior partido da Casa, com 96 parlamentares, o que lhe dá condições de negociar e de fazer escolhas. De resto, cumprem-se, do ponto de vista partidário, acordos que remanescem do ano passado. Em tempos normais, lutariam por suas pautas, como deve fazer qualquer representante do povo na Casa, mas respeitariam as regras do jogo. Vai acontecer? Não há nenhum motivo para acreditar nisso. CAROLINE E SEU FUZIL

Depois de eleita para comandar a mais importante comissão da Casa, Caroline falou como uma pomba, embora, em seu segundo mandato, ela não tenha deixado um só dia de ser falcão. Afirmou:

"Os parâmetros da nossa atuação serão estabelecidos em duas normas muito específicas: na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara. Por isso, não teremos surpresas nem inovações; temos esse espírito conservador de poder cumprir essas normas".