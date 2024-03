A média da nossa mídia é "democrata" com Joe Biden e "republicana" com Lula — com frequência, vergonhosamente "republicana". É claro que recorro a uma figura de linguagem. A maioria teme, e com razão, a vitória de Donald Trump nos EUA. Do destrambelhado, pode-se esperar qualquer coisa. Assim, os adjetivos se amontoaram por aqui para qualificar o discurso sobre o "Estado da Nação" que o presidente americano fez na quinta no Congresso: "forte", "duro", "vigoroso", "corajoso". Até "viril".