O presidente Lula passou 14 meses levando porrada dia sim, dia também, dos "analistas independentes", enquanto os índices da economia, sem exceção, melhoravam para todos os estratos sociais, não apenas para os pobres. Ou a coisa era tratada como nota de rodapé ou se atrelava a boa notícia a supostos catastrofismos vindouros. A popularidade do governo e a de Lula tiveram uma queda significativa, e, finalmente, os mesmos "independentes" reconhecem que quase tudo melhorou. Esse ou aquele dados das contas públicas tiveram uma pequena e inescapável deterioração, mas não é sentida no bolso. É claro que, sem correção, a conta chega um dia. Mas ela está em curso. Uma coisa é certa: não se explica o mau humor em razão de uma piora da economia que não houve. Ao contrário: a renda do trabalho no ano passado teve o maior salto desde o Plano Real.