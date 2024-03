É, Jair Bolsonaro... O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, tirou o manto diáfano da fantasia, e fomos apresentados à nudez crua da verdade, como diria Eça de Queirós. "Quem é esse Eça aí?" Você não iria entender, Mito, nem que quisesse saber. Adiante. Que coisa, não? Então era mesmo tudo verdade!!! Enquanto o cara estava trancado no Alvorada, depois da eleição, cabulando serviço -- o que, em si, não era um mal --, fazia mais do que cuidar de feridas reais e metafóricas:

1: tentava abolir o estado de direito;

2: tentava dar um golpe de estado;

3: empenhava-se numa associação com mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, para praticar crimes.