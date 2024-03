Só uma espécie é mais numerosa do que a dos artrópodes: é a dos canalhas. Costumam prosperar nas sombras, nas beiras, nas brechas, mas há os destemidos, que dizem logo o que querem. Um exemplo? "Jair Bolsonaro não cometeu crime nenhum e só tentou pôr em prática uma interpretação possível da Constituição, e as acusações são uma conspiração que une o STF e as esquerdas". Nota: nunca incluo nessa categoria a defesa técnica da pessoas enroladas. Estando nos limites da lei, cumpre o seu papel. Por que essas considerações iniciais? Prosperam na imprensa duas linhas de militância — posto que análises não são — sobre a conspiração liderada por Bolsonaro. Reivindicam o status de "isentas", já que se querem livres da dita "polarização" que há no país. Este escriba não reconhece a autenticidade desse achado, que se transformou num clichê analítico. "Polarização" se dá entre polos; se um é a extrema-direita, o outro há de ser a extrema-esquerda. Sei onde está a primeira, mas cadê a segunda? Vamos às imposturas.