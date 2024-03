O economista americano Paul Krugman, crítico de Donald Trump, quer saber por que os americanos estão ainda tão pessimistas com a economia. Ele não tem resposta. Ninguém tem. O desemprego está abaixo de 4%, caminhando para ser a taxa mais baixa em 50 anos. A inflação é de menos de 3%. Num dado momento do seu artigo, escreve: "Fiquei impressionado com os resultados das pesquisas em estados-pêndulo realizadas pela Universidade Quinnipiac, que perguntam aos entrevistados sobre a economia nacional e suas situações financeiras pessoais.

Na pesquisa mais recente, feita com eleitores do Michigan, apenas 35% das pessoas disseram que a economia nacional estava excelente ou boa, enquanto 65% disseram que não estava tão boa ou estava ruim.

Mas quando perguntados sobre suas finanças pessoais, as proporções se inverteram basicamente, com 61% dizendo que estavam em excelente ou boa situação e 38% dizendo que estavam em situação não tão boa ou ruim. Uma pesquisa de janeiro com eleitores da Pensilvânia produziu resultados quase idênticos."