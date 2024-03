Negando o não dito. Ou: Bolsonaro só queria körözött, iguaria com 3 tremas Jair Bolsonaro deve explicar a Alexandre de Moraes, nesta quarta, os motivos que o levaram a dormir duas noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, que fica a 20 minutos de sua casa. As respectivas versões de sua defesa e dele próprio chegam a ser peças de humor involuntário. De todo modo, dê-se a mão à palmatória: essa gente sabe pautar o colunismo desocupado — especialmente aquele que costuma confundir o direito à própria opinião com o direito aos próprios fatos. Eis que aqui e ali começou a conversa absurda de que o ex-presidente não cometeu crime nenhum nos pernoites — e, com efeito, não havendo a entrada forçada, inexiste a tipificação penal para tal conduta. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo