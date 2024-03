A defesa de Jair Bolsonaro quer um encontro pessoal com o ministro Alexandre de Moraes para, nas palavras de um de seus advogados, "elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa" sobre o rolê na embaixada na Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Ainda assim, sete defensores enviaram a Moraes, nesta quarta, as explicações para as "noites do pijama". Pois é... Lá está escrito que, "AO MENOS POR ORA", o ex-presidente não tem motivo para evidenciar "falta de respeito à Justiça". Como sabem, "por ora" quer dizer "por enquanto", "por agora", "no momento"... É sério? E se for condenado, o que certamente não será do seu gosto? Bem, ele já fez um comício contra o STF e nem réu é ainda, né? Sigamos.