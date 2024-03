Ai, ai... Os defensores de Jair Bolsonaro resolveram desenvolver o estilo "Olha o Lobo" não exatamente de argumentação jurídica, mas de mobilização dos apoiadores do ex-presidente. Em que consiste? Apresentam-se petições à Justiça que se sabem, desde sempre, absurdas. Por isso, claro!, serão rejeitadas. Então para quê? Ora, para manter em efervescência a "massa". Não buscam convencer o Ministério Público ou o STF. Uma vez recusados os pedidos, então gritam: "Olha o lobo, olha o lobo..." E os "minions" se agitam. Como na fábula, haverá a hora em que ninguém mais vai dar bola? Sei lá. Nota: a defesa tem o direito de fazer, nos limites da lei, o que lhe dá na veneta. Não questiono. E eu tenho o direito de acusar o truque. Como apontei ontem no "Olha Aqui", neste UOL, era evidente que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, recusaria o pedido para a devolução do passaporte do ex-presidente, que pretendia viajar a Israel a convite de Benyamin Netanyahu. O carniceiro, de fato, anda a precisar de amigos. Além de Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e do próprio Bolsonaro, não sobrou mais ninguém para justificar a carnificina, a fome e a barbárie na Faixa de Gaza. A propósito: nesta quinta, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel garanta a chegada de suprimentos à região e que "seus militares não cometam atos que constituam uma violação de qualquer direito dos palestinos em Gaza, tendo em vista a Convenção sobre Genocídio". Sim, a CIJ falou em "genocídio". Voltemos ao ponto.