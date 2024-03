Se eu quisesse saber o que vai na alma das pessoas, eu me fantasiaria de padre, pastor, monge ou outro líder religioso qualquer e pediria que o interlocutor me contasse todos os seus sonhos, ambições, frustrações, pecados. Ocorre que nada disso me interessa. Importam-me as escolhas objetivas. E o fato é que Lula ajustou para muito melhor a sua posição sobre o processo eleitoral da Venezuela. Se o fez por gosto ou premido pelos índices de popularidade, pouco importa. Deixo para Deus o fundo das consciências. Não é tarefa minha especular a respeito. Em pronunciamento à imprensa, nesta quinta, em companhia do presidente da França, Emmanuel Macron, o brasileiro disse coisas certas sobre o processo eleitoral no país vizinho, embora eu ainda ache necessário ajustar o discurso para não incorrer em comparações descabidas. Os sensatos saudaram a mudança de tom, o que também faço. Fascistoides continuaram a babar o seu rancor porque seu trabalho é tocar flauta para Jair Bolsonaro. Não sei se é fácil ganhar a vida assim. Digno, como certeza, não é.