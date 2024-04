Leio aqui e ali coisas como: "Desembargador que foi indicado por Lula vota para condenar Moro". Como é que é? E se a gente soubesse que ele gosta de Chicabon e torce para o Coritiba (sim, com "o")? Também isso iria parar no título? "Claro que não, Reinaldo! Não teria relevância". Mas ter sido "indicado" por Lula tem? Para começo de conversa, não foi "indicado", mas "escolhido" pelo presidente numa lista tríplice. Sabem como é... São as competências que a Constituição reserva ao chefe do Executivo. Era o que havia de mais relevante a dizer sobre o voto de José Rodrigo Sade? Ainda que possa parecer um pouco antigo — e até essa ironia tem lá a sua inatualidade —, mantenho a convicção de que o jornalismo deve produzir luzes, não obscurantismo. Em tempos de redes sociais, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Não é rara a busca desesperada pelo "clique" — o chamado "clickbait", variante eletrônica dos títulos dos extintos jornais sensacionalistas. Em vez de informação, deformação do fato. Convenham: nas redes, nascem vários bebês-diabo por dia, não é mesmo? E, às vezes, eles saltam o muro e vão parar na imprensa profissional. Tanto pior se o procedimento ainda passa por filtro ideológico ou afinidades eletivas.