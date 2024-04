Os dois fugitivos de Mossoró estão de volta ao presídio. Foram capturados, como restou claro, numa operação de inteligência, conduzida pela Polícia Federal, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal. A fuga durou 51 dias. Não houve tiroteio, não houve mortes, não houve vazamento da operação. Mais uma vez, destaca-se o trabalho do competente e discreto Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. O órgão, diga-se, exibe números muito virtuosos no combate ao crime organizado. A fuga virou um prato cheio para a extrema-direita, que acusava o ineditismo do feito em um presídio de segurança máxima, que — ora vejam! — só poderia "ter acontecido num governo do PT". Não me digam! Há cinco unidades dessa natureza no país. Duas foram entregues no primeiro mandato de Lula, em 2006 — Catanduvas (PR) e Campo Grande (MS) — e duas no segundo, em 2009: Porto Velho (RO) e Mossoró (RN). Em 2018, Temer inaugurou o de Brasília, que começou a ser construído no governo Dilma, em 2013.