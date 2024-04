Banditismo de Musk 1 - Magnata expõe pretensão das "big techs": ser governo Elon Musk presta um serviço à civilização democrática — na hipótese de que esta sobreviva, e acho que vai — ao declarar que, segundo entende, é o Estado brasileiro que deve se submeter às regras do "X", que será "Twitter" enquanto existir, não o contrário. Atenção! Ele não está sozinho. Só é o mais falastrão entre os gigantes. As "big techs" não se contentam mais em ser prestadoras de serviços ou produtoras e veiculadoras de bens culturais. O sujeito está anunciando, e escolheu o Brasil para fazê-lo, que chegou a hora de tomar o poder. De tradicional em sua investida, repetindo a prática do imperialismo em suas várias faces e vertentes, só mesmo a mobilização da escória de nativos para falar em nome dos seus interesses, como se fossem portadores de verdades e bens universais. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo