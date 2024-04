A reação de Alexandre de Moraes ao banditismo de Elon Musk veio. E, para quem sabe ler, é mais forte do que parece. E não partam do princípio de que agiu de modo intempestivo, surpreendendo seus colegas de tribunal. Não sei se notaram: o chefão do "X" não está anunciando que vai ignorar decisões de um membro do STF porque tem com ele uma rusga pessoal, respeitando os demais. E já seria absurdo. Na prática, diz o seguinte: "Se e quando qualquer juiz ou Poder do Brasil tomarem decisões que não sejam do meu agrado ou interesse, não cumprirei. Danem-se vocês. O Estado sou eu".

Os tontos vão tentar mangar: "Ah, ele agora mandou investigar Musk... Vai fazer o quê? Mandar prendê-lo?" Pois é, o fortão não vai em cana, mas alguns bananas podem tirar umas férias na Papuda ou em outra pousada de sua preferência. Decidiu o ministro:

"A INCLUSÃO DE ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social "X" - anteriormente "Twitter", em face do cargo ocupado, como investigado no INQ. 4874, pela, em tese, DOLOSA INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA da provedora de rede social "X" - anteriormente "Twitter", em conexão com os fatos investigados nos INQ? ? 4781, 4923, 4933 e PET 12100;"