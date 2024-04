O que explica o ataque de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo? A parceria com Jair Bolsonaro e seu entorno é escancarada. E se pode imaginar: se o multibilionário quer colonizar Marte, por que não um país? O cara é um reacionário notório, mas será que se move por ideologia? Falta a peça principal nesse enredo. Então o tal se mobiliza — e a articulação com extremistas de direita dentro e fora do Brasil é evidente e demonstrável — para derrubar o ministro de uma corte suprema porque, sei lá, seria obcecado pela "liberdade de expressão", a ponto de rasgar dinheiro? Sua desenvoltura ao negociar com notórias ditaduras não faz dele exatamente um paladino do livre pensamento.