É claro que Arthur Lira (PP-AL) está se vendo menos poderoso do que antes. E olhem que eu nem acho que seja o caso. Não por enquanto. Sim, chegará o dia em que deixará de ser vice-rei do Brasil — agindo, às vezes, como o Todo-Poderoso. O Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos, e Lira acima de Deus. Assim foi no governo Bolsonaro. Na gestão Lula — que não abre mão de governar o país para comer farofa e armar conspirações —, teve de conviver com o contraditório, coisa de que definitivamente não gosta. A sua reação à indagação de jornalistas sobre ter saído enfraquecido na votação que decidiu manter Chiquinho Brazão na cadeia é destrambelhada, desarrozoada e típica de quem cometeu um erro de cálculo e precisa agora arranjar culpados. Afirmou nesta quinta em evento do agro no Paraná:

"Essa notícia hoje, que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro [Alexandre] Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual; cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver".