Foro: Proposta correta de Gilmar tem maioria; os reaças querem fugir do STF Pronto! Já se formou maioria de seis votos no Supremo para mudar a prática em curso sobre o foro especial por prerrogativa de função, que é tolamente chamado de "privilegiado". Fosse um "privilégio", a extrema-direita estaria agarrada a ele. Como se trata de cumprir o espírito da Constituição, os ditos "patriotas" querem é arrumar uma maneira de fugir. Sentem ali o incômodo cheiro da Justiça. Não combina com o seu DNA. Já escrevi uma coluna sobre a alteração, que considero necessária. Ao julgar dois casos concretos, de que é relator, o ministro Gilmar Mendes propôs um entendimento que não apenas mantém o que se decidiu em 2018 como, ao corrigir a distorção, expõe a essência daquela decisão. Explico. Como funciona hoje? Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo