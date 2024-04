É mentira, nada menos do que isso, que o STF ou TSE tenham decidido bloquear páginas e perfis nas redes sociais porque estes espalham... mentiras. Fosse assim, os que sustentam essa bobagem deveriam ser, eles próprios, banidos. Todas as vezes em que os tribunais atuaram, eles o fizeram no enfrentamento ou de crimes eleitorais ou da pregação do rompimento do estado de direito, da promoção do golpe de estado e do incitamento à violência, no âmbito de inquéritos que investigam organizações criminosas. A "fake news" é só instrumento da ação que merece a punição do sistema de Justiça. Jair Bolsonaro, note-se, vive a pregar por aí, numa óbvia inspiração aos seus: "Fake news não é crime". Pois é: atirar com arma de fogo, por si, também não. E matar?