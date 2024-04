O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revogou nesta terça a suspensão da juíza Gabriela Hardt. Nem por isso se apaga a homologação de uma lambança que traz a assinatura da doutora e que, atenção!, foi suspensa por intervenção, então, do ministro Alexandre de Moraes. Explico tudo neste texto. Hardt volta ao posto por enquanto, mas o conselho ainda não votou a abertura ou não de processo administrativo para investigar sua conduta e a dos demais. Vamos por partes. As respectivas suspensões de Hardt e do juiz Danilo Pereira Júnior, ex e atual titulares da 13ª Vara Federal de Curitiba, foram rejeitadas por oito a sete. Na trave! Ela compõe hoje a 3ª Turma Recursal do Paraná. Menos sorte tiveram os desembargadores Carlos Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, que continuarão longe do TRF-4 — nesse caso, por 9 a 6. O corregedor do CNJ, Luís Felipe Salomão (STJ), havia afastado os quatro na segunda. Mais um tantinho do caso: Flores, Lima e Pereira Junior — este atuando temporariamente à época no tribunal — são acusados de ignorar um julgado do STF ao atuar no afastamento de Eduardo Appio, outro ex-titular da 13ª Vara.