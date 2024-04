Ah... Lá estão os bolsonaristas no X a anunciar a suposta "bomba" de Elon Musk contra Alexandre de Moraes... Sim, é vergonhoso, é constrangedor, é ridículo... A bomba não passa de uma biribinha ridícula. Fazer o quê? O bando trumpista da Comissão de Justiça da Câmara dos EUA divulgou um "relatório" que lista ordens expedidas pelo TSE e pelo STF, no âmbito de inquéritos sigilosos, determinando a suspensão de perfis do próprio X e de páginas de outras redes.