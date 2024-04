Convenham: a expectativa era a de que o Brasil assistiria neste domingo a uma manifestação realmente histórica do bolsonarismo contra o Supremo — contra Alexandre de Moraes em particular. Afinal, essa gente toda, até o próprio Jair Bolsonaro, tem Elon Musk como guia. E o cara decidiu que o país pode ser um brinquedinho seu. Mais: sob o pretexto de combater os supostos superpoderes de Alexandre de Moraes, já nem se pode dizer que "deu match" entre parte da imprensa e o bolsonarismo. Fizeram mais do que enviar coraçõezinhos verdes. E, no entanto, a "megamanifestação" foi um fiasco. Tratou-se de um evento bastante eloquente. Coube ao bolsonarista mais jovem a ter acesso ao palanque esboçar, finalmente, um programa de extrema-direita. Ninguém sabe exatamente o que querem esses valentes. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos mais aplaudidos pelas pouco mais de 30 mil pessoas presentes, resumiu o propósito de longo prazo daqueles varões e varoas de Plutarco:

"Este país não precisa de mais projetos de lei; este país não precisa de mais emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa".