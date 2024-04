A patuscada bolsonarista no Rio "flopou"? A resposta é "sim", e até peço "escusas" (como diria aquele ex-juiz suspeito) pela assertividade. Hoje em dia, como se sabe, uma pessoa pode ser acusada de apostar na "polarização" só por se negar a dar piscadelas para extremistas de direita, ainda que esteja apenas lidando com fatos. A nova zorra golpista foi um fiasco na comparação com o ato da Paulista de 25 de fevereiro. O que mudou entre uma manifestação e outra? Vamos ver:

1: houve a armação de Elon Musk;

2: parte da imprensa arreganhou a sua simpatia pelos golpistas sob o pretexto de defender a liberdade de expressão e o devido processo legal. Indago: Musk e o apoio saliente de setores da mídia ao bolsonarismo terão contribuído para diminuir a adesão a Jair Bolsonaro? Vai saber... Um dos segredos manjados do "Mito" está em se comportar como um marginal da política. Se ele deixa de ser uma tranqueira que deu certo por "milagre", perde parte do encanto — para quem se encanta, é claro! Voltemos ao ponto. O troço deu errado desta vez.