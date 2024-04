Há um mal-estar no Brasil chamado "Síndrome da Falta do Centro". Parece um problema de física, eventualmente de metafísica, mas não! Falo sobre política. Em alguns setores, o que se tem ainda é saudade — e há muito de justeza nisto — do finado PSDB. PSDB? Vamos de Torquato Neto, que foi cantado pelos Titãs: "mas de repente a madrugada mudou/ e certamente/ aquele trem já passou/ e se passou/ passou daqui pra melhor/ foi!". Talvez não tenha sido para melhor, mas que foi, ah, isso foi. Já era! Essa nostalgia do "centro" é sentida de modo mais agudo em algumas áreas. Na imprensa, é muito frequente. Há certa dificuldade por ali em se pronunciar e em se admitir a palavra "direita". Ela ainda se confunde com palavrão, falta de educação, modos rudes, ódio aos pobres. Quando há uma exposição mais clara do ideário e quando se o submete à história das ideias, o diagnóstico é inequívoco: "direitismo". Mas ainda há relutância: "Não, eu sou 'de centro'. Parece mais delicado.