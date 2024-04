As desonerações: ao defender medidas, Pacheco evidenciou não ter base legal É preciso deixar claro que é matéria de fato, não de opinião, a inconstitucionalidade da reedição — chama-se "prorrogação" por delicadeza interessada — da prorrogação da desoneração da folha de salários dos tais 17 setores e da redução da contribuição previdenciária dos municípios com até 156 mil habitantes. As duas coisas foram aprovadas por meio da Lei 14.784. Dispõe o Artigo 113 das Disposições Transitórias:

"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro." Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo